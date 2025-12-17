İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ziyaret için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın açıklaması düzenliyor.

Lavrov, Tahran ve Moskova arasındaki ilişkilerin son yıllardaki gelişimine atıfta bulunarak, karşılıklı ilişkilerin önemli ölçüde güçlendiğini vurguladı.

Tahran ile Moskova arasında imzalanan İran-Rusya Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

İran ve Rusya arasındaki münasebetleri Batı'nın tek taraflılığına karşı koyma yolunda atılmış bir adım olarak değerlendiren Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

"İki ülke liderlerinin Aşkabat'taki son görüşmesinde ortak hedefler belirlendi ve taraflar bu stratejik anlaşmanın uygulanmasının uluslararası ve bölgesel arenada ikili koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülkenin ortak bölgede güvenliği sağlama ve pekiştirme yeteneğini artırmaya yardımcı olacağı konusunda mutabık kaldı."

Lavrov, iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğine değinen Lavrov, "Bu yılın ilk on ayında iki ülkenin ticaret hacmi yüzde 10'dan fazla artarken, son 10 yılda ticaret hacmindeki artış yüzde 15'in üzerinde kaydedildi” açıklamasını yaptı.

İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında Lavrov, uranyum zenginleştirme faaliyetinin İran'ın hakkı olduğunu dile getirdi.

Erakçi: Rusya ile ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı

Erakçi de basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İki ülke arasında stratejik anlaşmanın imzalanmasıyla Rusya ile ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı.” dedi.

Erakçi, “Bugün imzaladığımız anlaşmada, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının görevlerini belirledik. İran-Rusya ilişkileri kapsamlıdır ve düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ekonomik alanda ilişkilerimiz büyük ölçüde arttı. Hem enerji sektöründe hem de ulaştırma alanında çok fazla faaliyet var ve ticaretimiz artıyor” ifadelerini kullandı.

Erakçi, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin devam ettiğini söyledi.

Rusya'daki temaslarını değerlendiren Erakçi, şunları kaydetti:

"Rus tarafıyla Kafkasya bölgesi, Afganistan, Ukrayna ve Filistin konularını ve Siyonist İsrail'in işlediği suçları görüştük. Ayrıca İran’ın nükleer programını da ele aldık. NPT'nin (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması) kararlı bir üyesi olan İran’ın taahhütlerine bağlı olduğunu ve haklarımızdan vazgçmeyeceğimizi anlattım"

Erakçi, "Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde üç Avrupa ülkesinin İran karşıtı eyleminin yasadışı olduğunu kabul etme konusundaki tutumunu takdir ediyoruz. Avrupa ülkeleri ve ABD’nin önceki yaptırımları geri alma hakkı yoktu ve bu girişim bizim görüşümüze göre geçersizdir. Rusya'ya bu tutumu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Erakçi, "ABD’nin uyguladığı yaptırımlara karşı koyma konusunda Rusya ile işbirliği yapıyor ve görüş alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

