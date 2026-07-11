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11 Tem 2026 13:33

Galibaf: Şehit liderin katilleri cezalandırılacak

Galibaf: Şehit liderin katilleri cezalandırılacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şehit liderin cenaze törenine ilişkin mesajını yeniden paylaşarak, İran'a saldıranların ve şehit liderin katillerinin cezalandırılacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından, şehit liderin tarihi cenaze töreni dolayısıyla daha önce yayımladığı mesajın bir bölümünü yeniden paylaştı.

Galibaf, mesajında şehit lider ve ailesi için düzenlenen cenaze törenine değinerek, İran topraklarına saldıranlar ile bu ülkenin şehitlerinin, özellikle de şehit liderin katillerinin yaptıklarının karşılığını alacağını ifade etti.

Meclis Başkanı, "Emperyalizm güçlerinden alınacak nihai intikam, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşmasıyla somutlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

News ID 1937473

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