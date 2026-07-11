Pezeşkiyan ile Şerif telefonda görüştü

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.

İran ve diğer tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Şerif, son aylarda güçlükle sağlanan barış ortamını tehlikeye atabilecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı ayrıca, mutabakat zaptında yer alan taahhütlere bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Şerif, X hesabından yaptığı paylaşımda da Pezeşkiyan ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İtidal, diyalog ve diplomasi yoluyla son aylarda elde edilen değerli barış kazanımlarının korunmasının önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın bölgede kalıcı barışın sağlanması için "dürüst ve tarafsız bir arabulucu" rolünü sürdürmeye hazır olduğunu yineleyen Şerif, Pezeşkiyan'ın son İslamabad ziyareti sırasında üzerinde uzlaşılan ikili iş birliği gündeminin de ilerletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

İran Cumhurbaşkanlığı ise Pezeşkiyan'ın görüşmede, bazı aktörlerin mevcut süreci sabote ederek bölgede huzurun tesis edilmesini engellemeye çalıştığını söylediğini aktardı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm tarafların üstlendikleri yükümlülüklere bağlı kalmasının doğal bir beklenti olduğunu belirterek, karşılıklı saygı ve taahhütlerin uygulanmasının kalıcı ve başarılı bir anlaşmanın ön koşulu olduğunu ifade etti.