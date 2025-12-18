  1. İran
18 Ara 2025 10:40

İranlı askeri yetkili

12 günlük savaşın ardından füze üretimi aralıksız devam etti

İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, ABD destekli İsrail rejimine karşı 12 günlük savaşın başlamasından bu yana füze üretiminin bir an bile durmadığını söyledi.

Tahran merkezli Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen bir seminerde konuşan Tuğgeneral Ebulfazl Şekarçi, füze üretiminin İslam Devrimi'nin zaferinden sonraki ilk yıllarda başladığını ve Saddam rejimine karşı yürütülen Kutsal Savunma döneminde hız kazandığını belirtti. 

Şekarçi, "Devrimin zaferinden ve Kutsal Savunma'dan ne kadar ilerlediysek, o kadar güçlendik. Sekiz yıllık savaş sürecinde, füze ve savaş gemisi üretmeyi öğrendik," dedi. 

12 günlük savaş sırasında, yerli uzmanlar tarafından üretilen İran füzelerinin düşmanın pahalı savunma sistemlerini aştığını ve İsrail'in hayati hedeflerini imha ettiğini vurguladı. 

Ayrıca, Fattah füzesinin, Haziran ayındaki 12 günlük savaşta düşmanın gelişmiş savunma sistemlerini aşarak hedeflerini isabetli bir şekilde vurduğunu aktardı. 

Şekarçi, "Savaştan bu yana İran her zamankinden daha güçlü hale geldi ve silah fabrikaları aralıksız çalışıyor. Güçlü füzelerimizi üreten fabrikalarımız tek bir an bile kapatılmadı," ifadelerini kullandı.

Azar MAHDAVAN

