İran'dan Marco Rubio'ya tepki; ABD suçluları koruyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Gürcistan ve Moğolistan’dan iki Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına, “İsrailli vatandaşların yasadışı takibi” nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bu kararın ardından İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Savaş suçluları ve soykırımcılar özgürce insanlığa karşı suç işlemeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, bu suçluları sorumlu tutmaya çalışanlara karşı korkutma ve yaptırım kampanyasını artırıyor,” dedi.

Bekayi bu durumun “savaş suçlularına açık ve adaletsiz bir koruma sağlamak” anlamına geldiğini belirterek, bunun “açık bir ahlaki çürümüşlük” olduğunu vurguladı.