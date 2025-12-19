  1. Siyaset
19 Ara 2025 16:00

İran'dan Marco Rubio'ya tepki; ABD suçluları koruyor

İran'dan Marco Rubio'ya tepki; ABD suçluları koruyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin savaş suçlularına yönelik “açık ve adaletsiz bir koruma” sağlamaya çalıştığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Gürcistan ve Moğolistan’dan iki Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına, “İsrailli vatandaşların yasadışı takibi” nedeniyle yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bu kararın ardından İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Savaş suçluları ve soykırımcılar özgürce insanlığa karşı suç işlemeye devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, bu suçluları sorumlu tutmaya çalışanlara karşı korkutma ve yaptırım kampanyasını artırıyor,” dedi.

Bekayi bu durumun “savaş suçlularına açık ve adaletsiz bir koruma sağlamak” anlamına geldiğini belirterek, bunun “açık bir ahlaki çürümüşlük” olduğunu vurguladı.

News ID 1933081
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler