İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’ne yönelik artan baskılara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İran’a karşı askeri saldırılarda ve İran vatandaşlarının katledilmesinde soykırımcı bir rejimle işbirliği, İran’a yönelik yasadışı yaptırımların uygulanması ve Birleşmiş Milletler’e ev sahipliği yapmanın kötüye kullanılması, hepsi aynı türdendir. Bunlar, ABD rejiminin insani etik ilkelerine, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na karşı açık bir saygısızlığından başka bir şey değildir.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu ihlalleri ‘İran halkına duyulan şefkat’ bahanesiyle örtbas etme girişimi aldatıcı ve gülünçtür. İran halkına karşı uygulanan yasadışı yaptırımlar ve Birleşmiş Milletler’deki İranlı diplomatlara getirilen yasadışı kısıtlamalar, temel insan haklarını ve diplomatik normları doğrudan ihlal etmektedir.

BM’nin ev sahipliği yükümlülüklerini yerine getirmek, bir lütuf değil, 1946 Merkez Antlaşması uyarınca yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüktür.”