İran ve Venezuela dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve Karayip bölgesi gündemini ele alarak görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki çok çeşitli alanlardaki üst düzey ilişkilere değinerek, iki liderin, kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda ilişkileri sağlamlaştırma ve genişletme konusundaki kararlılıklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, ABD’nin Karayip bölgesindeki deniz güvenliğine karşı eylemlerini ve Venezuela’ya karşı güç kullanma tehdidini, Uluslararası Hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerinin ağır bir ihlali olarak değerlendirdi. Erakçi, Venezuela’nın seçilmiş halkı ve hükümetiyle dayanışma ve desteğini ilan ederken, küresel toplumun, bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarına açık bir tehdit oluşturan bu yasa dışı ve tek taraflı eylemlere kesinlikle karşı çıkma sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı ise, İran’ın, Venezuela’nın seçilmiş halkı ve hükümetiyle ABD’nin yasa dışı ve zalimane tehditleri ve yaptırımları karşısında gösterdiği ilkesel duruş için teşekkür etti ve Venezuela hükümeti ile halkının bu baskılara karşı ulusal egemenliklerini ve bağımsızlıklarını savunma konusundaki kararlılığını teyit etti.

İran ve Venezuela dışişleri bakanları ayrıca, tek taraflılığa karşı koymak ve ülkelerin ulusal egemenliğini savunmak amacıyla uluslararası platformlarda ikili ve çok taraflı koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladılar.