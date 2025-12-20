  1. Siyaset
İran-İngiltere dışişleri bakanları nükleer meselesini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri başta olmak üzere çeşitli ikili konuları ele aldı. Görüşmede, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve ortak çıkarların takibi amacıyla farklı seviyelerde diyalogların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, İran nükleer meselesi de gündeme geldi. Bakan Erakçi’nin, bazı Avrupa ülkelerinin bu konudaki “sorumsuz yaklaşımlarını” eleştirdiği belirtildi. Erakçi, İran’ın hiçbir zaman yasal hakları ve meşru çıkarları çerçevesinde müzakere ve diyalogdan kaçınmadığını, ancak müzakerelerin tek taraflı dayatma aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise, ülkesinin İran nükleer meselesine yaklaşımında diplomasi ve diyalog yollarının izlenmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

Azar MAHDAVAN

