İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Hazır olun

Amerikan New York Times Gazetesi’nde yayımlanan ve Science dergisindeki araştırmaya dayanan çalışma, İstanbul’da şiddetli bir depremin yaşanabileceği uyarısıyla paniğe yol açtı.

Gelişmelerin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’ın sosyal medyada yaptığı açıklama dikkat çekti.

İşte Bektaş'ın "İstanbul 7'den büyük depreme hazır olmalı" başlığıyla paylaştığı mesajında kullandığı ifadeler:

"2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur.

Ancak,

En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez.

Bilimsel algoritmalar Doğa ya tam uymaz ( deprem parametreleri zaman/mekan da değişir).

İstanbul'un deprem riski ( can-mal kaybı ), deprem tehlikesinden ( deprem olma olasılığı) çok yüksektir.

ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçlari çok parçalı kırılmayı destekler."