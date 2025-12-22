  1. Dünya
  2. Asya
22 Ara 2025 14:16

Çin'den ABD'ye 'uluslararası korsanlık' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'uluslararası korsanlık' suçlaması

Çin, ABD'nin Karayipler'de üçüncü bir Venezuela petrol tankerini daha ele geçirmesinden sonra bu uygulamayı uluslararası hukukun 'ağır ihlali' olarak nitelendirdi ve Venezüella'ya desteğini açıkladı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayipler'deki gemi ele geçirme eylemlerine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, pazartesi günü Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin diğer ülkelerin gemilerini keyfi olarak ele geçirme uygulaması uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ediyor" dedi.

Lin Jian, "Çin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirmesi olmayan tek taraflı, yasadışı yaptırımlara karşıdır" ifadelerini kullandı.
ABD, Üçüncü tankerin peşinde

Pekin'den gelen bu açıklama, ABD güçlerinin Karayipler'de başka bir Venezuela petrol tankerinin peşine düştüğü bir döneme denk geldi. Aktarılan bilgilere göre, ABD Sahil Güvenliği'nin operasyonunun hedefinde, Panama bayraklı ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Bella 1 tankeri bulunuyor. Gemi, Venezuela'ya petrol yüklemek üzere yola çıkmıştı.
Venezuela'dan 'uluslararası korsanlık' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin Venezuela'ya giriş veya çıkışını engelleyecek 'tam ve eksiksiz bir abluka' ilan etti. Venezuela ise ABD'nin eylemlerini 'uluslararası korsanlık' olarak kınadı.

Washington, bu önlemlerin amacının yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olduğunu iddia ederken, Caracas ABD'yi, Başkan Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak ve Venezüella'nın petrol kaynakları üzerinde kontrol sağlamak için uyuşturucu karşıtı çabaları bahane etmekle suçluyor.
 

News ID 1933151
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler