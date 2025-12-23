  1. Dünya
Rusya, Venezuela'daki Büyükelçiliğini tahliye mi etti? açıklama geldi...

İRNA'nın Ria Novosti'den aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Associated Press'in (AP) Rusya'nın Venezuela'daki büyükelçiliğinin boşaltıldığına dair yayımladığı bilgi yalandır," denildi.

Açıklamada ayrıca"Pragmatik bir yaklaşıma sahip olan Trump yönetiminin ölümcül bir hata yapmamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Venezuela Rusya'nın dost bir ülkesidir ve Moskova, ABD'nin tüm Batı Yarımküre için öngörülemeyen sonuçlar doğuracak bir duruma girmemesini ummaktadır," ifadeleri kullanıldı.

