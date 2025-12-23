  1. Dünya
ABD ordusu Pasifik Okyanusu'nda bir gemiye tekrar saldırdı

İnsanlık karşıtı eylemlerine devam eden ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda bir gemiyi hedef aldı.

“NBC News” kaynaklı rapora göre, ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye karşı yürütülen operasyon sırasında bir kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı bir açıklamada, ABD askeri güçlerinin, Savaş Bakanı Pete Hegseth’in doğrudan emriyle, uyuşturucu trafiği rotasında faaliyet gösteren bir tekneyi hedef aldığını belirtti.

ABD Savaş Bakanlığı ayrıca, Eylül ayından bu yana Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi taşıyan teknelere karşı 20’den fazla operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonların toplamda 100’den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Bu askeri eylemler, insan hakları gruplarından sert tepki topladı; bu gruplar, ABD’nin Karayip ve Pasifik’teki teknelere yönelik saldırılarını yargısız infaz ve savaş suçu olarak nitelendirdi.

Azar MAHDAVAN

