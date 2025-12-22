  1. Azerbaycan
22 Ara 2025 15:06

Azerbaycan ve Ermenistan’ın ABD Büyükelçileri TRIPP Planını Görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan’ın ABD Büyükelçileri TRIPP Planını Görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan'ın ABD nezdindeki büyükelçileri Hazar İbrahim ve Narek Mkrtchyan, TRIPP (Trump Koridoru) planına ilişkin bir toplantıya katıldılar.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın ABD nezdindeki büyükelçileri Hazar İbrahim ve Narek Mkrtchyan, TRIPP (Trump Koridoru) planına ilişkin bir toplantıya katıldılar.

Görüşmede taraflar, TRIPP planının bölgesel bağlantısılığı güçlendirmedeki rolünü ve Orta Koridor boyunca ABD’nin kalıcı ekonomik varlığını oluşturma konusunu ele aldılar.

Azerbaycan Büyükelçisi, Azerbaycan’ın uzun süredir bağlantısallık ve işbirliği ilkelerini savunduğunu ve Türkiye, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurduğunu belirtti. Büyükelçi, TRIPP projesinin başarısını Orta Koridor’un kilit bileşenlerinden biri olarak güvence altına almanın elzem olduğunu vurguladı.

Ermenistan Büyükelçisi ise TRIPP girişiminin Güney Kafkasya, Orta Asya ve diğer bölgeler için somut faydalar sağlayacağının altını çizdi.

News ID 1933154
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler