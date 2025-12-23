Pentagon: Çin 100 kıtalararası balistik füze konuşlandırdı

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait taslak bir raporda, Çin'in son dönemde kurduğu üç yeni fırlatma sahasında yaklaşık 100 kıtalararası balistik füze konuşlandırdığı belirtildi. Raporda, söz konusu füzelerin katı yakıtla çalışan DF-31 tipi olduğu ve Çin'in Moğolistan sınırına yakın bölgelerde inşa edilen tesislerde depolandığı ifade edildi.

Pentagon raporu, Çin'in askeri kapasitesini diğer nükleer güçlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde genişlettiğine dikkat çekti. Rapora göre Pekin, nükleer ve konvansiyonel silah envanterini modernize etmeyi sürdürürken, silahların sınırlandırılmasına yönelik uluslararası girişimlere mesafeli yaklaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma konusunda yeni bir plan üzerinde çalışabileceğini açıklamıştı. Ancak Pentagon'un değerlendirmesinde, Pekin yönetiminin bu yönde kapsamlı müzakerelere girmeye istekli olmadığı belirtildi. Raporda, Çin'in şu ana kadar silahların sınırlandırılmasına dair ciddi bir diplomatik irade ortaya koymadığı vurgulandı.

Yetkililer, taslak raporun Kongre'ye sunulmadan önce değişikliğe uğrayabileceğini belirtti.

Raporda ayrıca, Çin'in nükleer başlık sayısının 2024 itibarıyla yaklaşık 600 seviyesinde olduğu, ancak bu sayının 2030 yılına kadar 1000'in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi. Pekin yönetimi ise nükleer politikasını "savunma amaçlı" olarak tanımlıyor ve nükleer silahları ilk kullanan taraf olmayacağını savunuyor.

Pentagon raporunda, Çin'in askeri planlamasında Tayvan'ın özel bir yer tuttuğu da ifade edildi. Değerlendirmeye göre Pekin, 2027 yılına kadar Tayvan'a yönelik olası bir çatışmayı kazanabilecek askeri kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve "yeniden birleşme" konusunda güç kullanımını dışlamıyor.

Uzmanlar ise ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan ve yakında sona erecek olan New START Anlaşması'nın ardından, Çin'in de dahil olduğu üçlü bir nükleer silahlanma yarışının tetiklenmesinden endişe ediyor. Silahların kontrolüne yönelik uluslararası mekanizmaların zayıflamasının küresel güvenliği daha kırılgan hale getirebileceği uyarısı yapılıyor.

