Haşdi Şabi'nin feshi gündemde değil

Irak’ın önemli siyasi figürlerinden Bedir Hadi el-Amiri, Haşdi Şabi'nin feshi ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haşdi Şabi güçlerinin silahsızlandırılması kararının sadece Irak’ın egemenlik yetkisinde olduğunu vurgulayan Amiri, yabancı güçlerin bu sürece müdahil olmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti.

El-Amiri, devletin tek silah sahibi olması gerektiği yönündeki dini otoritelerin görüşünü desteklediklerini belirtti.

Silahsızlandırma sürecinin, misyonun sona ermesi ve Irak’ın tam ulusal egemenliğinin tesis edilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden el-Emiri, bu konunun sadece Irak’ın egemenliği çerçevesinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası koalisyonun da bu sürece Irak’ın iradesine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.