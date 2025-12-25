https://tr.mehrnews.com/news/1933219/ 25 Ara 2025 10:34 News ID 1933219 Ekonomi Ekonomi 25 Ara 2025 10:34 İran'da TL fiyatının son durumu İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 160 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 140 tümenden işlem gördü. News ID 1933219 کپی شد İlgili haberler İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran'da TL fiyatının son durumu nedir Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
