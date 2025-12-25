  1. Ekonomi
İran'da TL fiyatının son durumu

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 160 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 140 tümenden işlem gördü.

