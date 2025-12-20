https://tr.mehrnews.com/news/1933096/ 20 Ara 2025 07:38 News ID 1933096 Ekonomi Ekonomi 20 Ara 2025 07:38 İran'da TL fiyatının son durumu nedir İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 80 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 90 tümenden işlem gördü. News ID 1933096 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler Azerbaycan benzini, Ermenistan sınırından geçiyor İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL'nin fiyatı arttı Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor Ekler Ekonomi Türk Lirası Lira (521) Türkiye İran
yorumunuz