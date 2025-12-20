  1. Ekonomi
20 Ara 2025 07:38

İran'da TL fiyatının son durumu nedir

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 80 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 90 tümenden işlem gördü.

Azar MAHDAVAN

