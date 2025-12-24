https://tr.mehrnews.com/news/1933192/ 24 Ara 2025 08:03 News ID 1933192 Ekonomi Ekonomi 24 Ara 2025 08:03 İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 140 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 110 tümenden işlem gördü. News ID 1933192 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL'nin son durumu İran'da TL fiyatının son durumu nedir İran'da TL'nin fiyatı arttı Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
