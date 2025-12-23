https://tr.mehrnews.com/news/1933165/ 23 Ara 2025 07:36 News ID 1933165 Ekonomi Ekonomi 23 Ara 2025 07:36 İran'da TL'nin fiyatı ne durumda İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 110 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 3 bin 90 tümenden işlem gördü. News ID 1933165 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin son durumu "Türk Hava Yolları", Ermenistan'a direkt seferlere başlıyor İran'da TL'nin fiyatı arttı İran'da TL fiyatının son durumu nedir Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
