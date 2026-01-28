  1. Dünya
Tacikistan’dan ABD’ye ‘İran’ tepkisi

Tacikistan hükümeti, İran ile ilgili gerilimlerin tırmanmasından endişe duyduğunu ve herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu açıkladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan’ın Ortadoğu'daki, özellikle de İran ile ilgili durumun kötüleşmesinden derinden endişe duyduğu belirtildi.

TASS haber ajansına göre, bakanlık (ABD tarafından) herhangi bir askeri müdahaleye karşı olduğunu ve tüm çatışmaların yalnızca diplomatik kanallar aracılığıyla barışçıl bir şekilde çözülmesini desteklediğini vurguladı.

Tacikistan ayrıca tüm tarafları BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine uymaya ve bölgede barış ve istikrarı korumak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

