İran ve Tacikistan’dan parlamentolar arası işbirliğine vurgu

Konsolosluk ve Meclis İşlerinden sorumlu İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahid Celalzade, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Aziz Giyazade ve İran-Tacikistan Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Toplantıda dil, kültür ve tarihi ortaklıklara değinilerek, parlamento iş birliğinin güçlendirilmesi, dostluk gruplarının faaliyetleri ve diğer ilgi alanları ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, parlamentoların iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesindeki rolünü önemli bulduklarını belirterek işbirliğinin daha da artırılması gerektiğine vurgu yaptı.