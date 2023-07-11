Kayserispor, Majid Hosseini ile yeniden anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaştı.

Türk medyasına göre, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'dan Kayserispor'a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Çalışmalarına başlayacak

Birkaç gün içerisinde Kayseri'ye gelecek olan İranlı futbolcu, takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Son 2 sezonda Kayserispor'la 63 karşılaşmaya çıkan Hosseini, 6 gol kaydetti.