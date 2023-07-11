  1. Spor
11 Tem 2023 13:18

Kayserispor, Majid Hosseini ile yeniden anlaşmaya vardı

Kayserispor, Majid Hosseini ile yeniden anlaşmaya vardı

Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı stoper Majid Hosseini ile yeniden anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaştı.

Türk medyasına göre, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'dan Kayserispor'a gelen 27 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonunda da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Çalışmalarına başlayacak

Birkaç gün içerisinde Kayseri'ye gelecek olan İranlı futbolcu, takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Son 2 sezonda Kayserispor'la 63 karşılaşmaya çıkan Hosseini, 6 gol kaydetti.

News Code 1910348

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