Kassam Tugayları'ndan İran'a dayanışma mesajı

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram kanalından yaptığı yazılı paylaşımda, “İran’a, liderliğine, hükümetine ve halkına olan dayanışmamızı ve halkımızın dayanışmasını ilan ediyoruz." dedi.

"İran İslam Cumhuriyeti’ne ve kardeş halkına yönelik her türlü saldırıyı, İslam ümmetine yönelik bir saldırı ve direniş gösteren bir İslam devletinin egemenliğine karşı işlenmiş suç teşkil eden bir ihlal olarak görüyoruz.” diyen Ebu Ubeyde, Tahran'a yönelik her türlü saldırının "iç işlerine müdahale etmeyi ve kaba kuvvetle fiili durumlar dayatmayı amaçlayan kabul edilemez bir zorbalık" olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, "Haziran 2025'teki Sadık Vaat 3' harekatında siyonist düşmana ders veren İran silahlı kuvvetlerinin ve Devrim Muhafızlarının kararlılığına ve azmine olan güvenimizi ifade ediyoruz ve Allah'ın yardımıyla, doğal ve meşru öz savunma haklarını kullanarak saldırganlara sert darbeler indirebileceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, "İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün karşı karşıya kaldığı tehditlerin ve öncesinde yaşanan saldırı ve kuşatmanın, Filistin halkıyla olan dayanışması ve cesur direnişine verdiği doğrudan ve açık destek nedeniyle, yüce halkından ve direnişçi liderliğinden intikam alma yönünde umutsuz bir girişim olduğunu vurguluyoruz. Bu direniş, Allah'ın izniyle ve ardından milletin özgür halkının desteğiyle, 'Aksa Tufanı' savaşında efsanevi bir metanet sergilemiş, siyonist düşmanın itibarını kırmış ve ilan ettiği tüm hedeflerini boşa çıkarmıştır." diye konuştu.