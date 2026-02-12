İran: Düşmanların Tüm Hareketlerini Gece Gündüz İzliyoruz

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, düşman unsurların tüm hareketlerinin gece gündüz takip edildiğini belirterek, “Onların en çok korktuğu şey, İran halkının kendisidir” dedi.

Bir röportajda değerlendirmelerde bulunan İrani, öncelikli görevlerinin İran'ın deniz ticareti ve ekonomik güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. İrani, “Bölgede varlığımız sayesinde, görev sahamızda bulunan diğer ülkeler için de güvenlik sağlanıyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır; ancak halkımız bu durumdan yeterince haberdar olmayabiliyor” ifadelerini kullandı.

İran Donanması’nın bugün uluslararası alanda etkili bir aktöre dönüştüğünü belirten İrani, deniz savunma diplomasisi alanında aktif rol üstlendiklerini söyledi. İrani, “Çeşitli tatbikatlara davet ediliyoruz ve birçok ülke bizden eğitmen ve uzman göndermemizi talep ediyor. Oysa geçmişte eğitim almak için biz başka ülkelere giderdik” dedi.

Ülkenin caydırıcılık gücüne de değinen İrani, düşman hareketlerinin sürekli gözetim altında tutulduğunu vurgulayarak, “Düşmanın asıl hedefi halkın kalbine korku yerleştirmektir. Ancak İran halkı bugün gücüne, direnişine ve kararlılığına güvendiğini açıkça göstermiştir. Halkımız yalnızca askeri teçhizata değil, kendi iradesine dayanmaktadır” diye konuştu.