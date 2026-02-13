Ayetullah Hamaney’den “Esaretin Garip Şehitleri” Kongresi’ne mesaj

Ayetullah Hamaney'in mesajında esir şehitlerin, İran milletinin kutsal savunma yıllarında hem mazlumiyetinin hem de direniş ruhunun en çarpıcı sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Bu tür anma programlarının aslında direniş, sabır ve teslimiyeti reddeden iradenin yüceltilmesi anlamına geldiğini belirten İslam Devrimi Lideri, 8 yıl süren Kutsal Savunma döneminin yalnızca askeri başarılarla değil, aynı zamanda halkın ağır acılar ve zulüm karşısındaki direnişiyle de tarihe geçtiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney, özellikle esaret altındaki İranlı savaşçıların yaşadığı işkence ve insanlık dışı muamelelerin, emperyalist güçlerin desteklediği saldırgan cephelerin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, özgür bırakılan esirlerin hatıratlarının bu zulmün yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını dile getirdi.

Mesajda, esaret altında şehit edilenlerin sayısının şu ana kadar iki bini aştığına dikkat çekilerek, bu direniş kahramanlarının son nefeslerine kadar düşman zindanlarında baskıya boyun eğmedikleri, işkencelere rağmen teslim olmadıkları vurgulandı.

Ayetullah Hamaney bu anma törenlerinin, işgalci güçlerin desteklediği zulüm sistemine karşı verilen sabırlı direnişin yüceltilmesi anlamına geldiğini belirterek, direniş yolunda hizmet eden herkese ilahi mükâfat temennisinde bulundu.

