Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi yaptı.

Türk Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca terörle mücadelede iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

