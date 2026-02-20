İran’ın Dena savaş gemisi Hindistan’ın Visakhapatnam Limanı’na demir attı

  1. İran
İran’ın Dena savaş gemisi “Milan 2026” tatbikatına katılmak üzere Hindistan’ın Visakhapatnam limanına demir attı. Milan Tatbikatı, her iki yılda bir Hindistan’ın önemli limanlarından birinde düzenleniyor ve dünya genelinden 70’ten fazla ülkenin donanması bu tatbikatta yer alıyor.

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek olan tatbikat, 18 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında Visakhapatnam limanında ve Bengal Körfezi sularında gerçekleştirilecek.

Hindistan Donanması, bu tatbikatın amacını bağları güçlendirmek, deniz operasyonlarındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve ülkeler arasında deniz alanında işbirliğini artırmak olarak açıkladı.

