İran Donanma Komutanı Hindistan’da deniz sanayiini inceledi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Hindistan Deniz Kuvvetleri Sanayi Kompleksi’ni ziyaret ederek, Hindistan donanmasının yüzer birimlerinin inşa, bakım ve destek bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Tuğamiral İrani, bu ziyaret sırasında, savaş gemileri ve deniz araçlarının üretim ve kapsamlı bakım hatlarını gezerek, Hindistan’ın gövde tasarımı, itki sistemleri, elektronik ekipmanlar ve teknik destek alanındaki en son teknolojik ve endüstriyel gelişmelerinden haberdar oldu.

Tuğamiral İrani, Hindistan’ın deniz sanayisi yöneticileri ve komutanları ile yapılan ortak toplantıda, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde deniz diplomasisinin önemine dikkat çekerek, donanmalar arasındaki teknik ve endüstriyel etkileşimin deniz güvenliğinin artırılmasında ve uzman deneyimlerinin paylaşılmasında etkili olabileceğini belirtti.

Ziyaret sırasında, Hindistan Donanması sanayi yetkilileri, muhripler, korvetler ve destek gemilerinin inşa süreçleri ile kapsamlı bakım ve filo modernizasyon kapasitesine dair bir sunum yaptı; iki taraf ayrıca uzmanlık eğitimi, teknik deneyim aktarımı ve ortak tatbikatların düzenlenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bu ziyaret, “Milan 2026” tatbikatı çerçevesinde ve İran ile Hindistan arasındaki ikili savunma ilişkilerini güçlendirme ve deniz işbirliğini geliştirme kapsamında gerçekleştirildi.