Erakçi’den Trump’a yanıt: Delil sunarak Konuşun

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına tepki göstererek, "Eğer birisi verilerimizin doğruluğundan şüphe ediyorsa, lütfen delil sunarak konuşsun" diye vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçı, sosyal medya platformu X'teki hesabında ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına tepki gösterdi.

Erakçi paylaşımında, "Halkımıza karşı tam şeffaflık taahhüdümüze uygun olarak, İran hükümeti daha önce son terör operasyonlarında 3117 kurbanın tam listesini yayınladı. Bu liste, yaklaşık 200 güvenlik görevlisini de içermektedir" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Eğer birisi verilerimizin doğruluğundan şüphe ediyorsa, lütfen delil sunarak konuşsun."

