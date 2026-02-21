İsrailli analistten itiraf: İran’ın füze gücüne karşı tam savunma mümkün değil

Kuds’a göre, Yossi Yehoshua, Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan analizinde, İsrail’in İran’ın binlerce balistik füzesiyle karşı karşıya kalması durumunda güçlü ve kesin bir çözümü olmadığını kabul ettiğini bildirdi.

Yehoshua ayrıca, hava savunma sistemlerinin genişletilmesiyle bu tür saldırıların etkisinin bir miktar azaltılabileceğini, ancak bunlarla tamamen başa çıkmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Analist, İran’ın çok sayıda balistik füze üretme kapasitesine de dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Scott Ritter adlı askeri analist ve ABD Deniz Piyadeleri’nin eski istihbarat subayı da daha önce yaptığı açıklamada, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran karşısında “oturan bir ördek” gibi olduğunu ve İran’ın onu denizin derinliklerine batırabileceğini söylemişti.