Pezeşkiyan: Burkina Faso ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün başkent Tahran’da Burkina Faso Savunma Bakanı Celestin Simpore ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, İran’ın Afrika kıtasına yönelik dış politika vizyonu ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliği perspektifleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede Afrika kıtasının önemine değinerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Afrika kıtası politikasının her zaman stratejik, uzun vadeli ve karşılıklı çıkarlar temelinde şekillendiğini vurguladı.

İran'ın Burkina Faso ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Pezeşkiyan, “İran, dengeli diplomasi çerçevesinde Afrika ülkeleriyle kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesini ciddi bir şekilde sürdürmekte ve ikili ilişkilerin seviyesini iyileştirmek için kapasitelerini kullanmaya hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı’nı uluslararası platformlarda İran’a yönelik sergilediği ilkeli duruştan dolayı takdir etti.

İki ülke arasında üst düzey siyasi, savunma ve ekonomik heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, “Hiç şüphesiz İran’ın Afrika'ya yönelik genel politikası çerçevesinde Burkina Faso ile ilişkilerin geliştirilmesi, kıtadaki diğer ülkelerle işbirliği düzeyini de artıracaktır” diye konuştu.