Burkina Faso Savunma Bakanı’ndan İran'ın askeri üniversitesine önemli ziyaret

Ziyaret kapsamında üniversitenin çeşitli bölümlerini gezen Burkina Fasolu bakan, iki ülke arasındaki askerî ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

DAFUS Komutanı Tuğgeneral İsmailî, görüşmede İran ile Burkina Faso arasındaki ilişkilere değinerek, son yıllarda iki ülke ilişkilerinin hedefli ve istikrarlı biçimde geliştiğini söyledi. İsmailî, üst düzey temasların artmasıyla birlikte ortak komisyon mekanizmalarının aktif hale getirildiğini ve güvenlik, enerji, madencilik, ilaç sanayi ile teknik‑mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği belgelerinin imzalandığını belirtti. Bu sürecin, ikili ilişkilerin siyasi düzeyden çıkarak uygulamaya ve kalkınmaya dönük bir aşamaya geçtiğini gösterdiğini vurguladı.

Askerî ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken İsmailî, DAFUS’un Eylül ayında başlayacak yeni eğitim yılı için, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden olmak üzere Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri’ne üç kontenjan ayırabileceğini ifade etti. Ayrıca Burkina Faso’dan askerî eğitmenlerin gönderilmesi hâlinde, üniversitenin bu uzmanlardan faydalanma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Burkina Faso Savunma Bakanı Korgeneral Celestine Simpore ise konuşmasında DAFUS’u “bilginin mabedi” olarak nitelendirdi. Eğitimin askerî alandaki en temel unsur olduğunu vurgulayan Simpore, İran’ın askerî eğitim alanında bağımsız bir ülke olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bir ordu; silah, teçhizat ve lojistik imkânlara sahip olabilir. Ancak eğitimli, özellikle de kendi ülkesinin gerçeklerini bilen yerli insan gücüne sahip değilse etkili olamaz. Çünkü operasyonların merkezinde insan yer alır.”