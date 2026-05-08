Doğu Azerbaycan’da 4,5 büyüklüğünde deprem

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti sınırları içerisindeki Tesuc yakınlarında bu sabah 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerel saatle 07.17’de, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Sarsıntının merkez üssünün Tesuc’a 15 kilometre, Şerefhane’ye 30 kilometre ve Hoy kentine ise 34 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Yetkililer, şu ana kadar olası hasar veya can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını, inceleme ve saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.