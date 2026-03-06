İran’ın yeni füze saldırısı başladı

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak işgal altındaki toprakları füze yağmuruna tuttu.

Devrim Muhafızları Ordusu, düşmanın İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak, “Ya İmam Hüseyin ibni Ali (s.a)” parolasıyla başlatılan yeni füzeli operasyon hakkında bildiri yayınladı.

Gerçek Vaat 4 operasyonu kapsamında İran'ın 22. füze dalgası İsrail'e ateşlendi.

Operasyonda “Hürremşehr 4”, Fettah ve Hayber gibi yıkıcı füzeler kullanıldı.

ABD-İsrail hedeflerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, İran’ın düşmanı cezalandırmak için uzun vadeli bir savaşa hazır olduğuna dikkat çekerek, düşmana her bir operasyon dalgasında acılar çekeceğini belirtti.

Tuğgeneral Naini, “Daha önce kullanılmamış yeni silahlar ve planlarımız yolda” dedi.