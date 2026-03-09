  1. Azerbaycan
9 Mar 2026 13:47

Azerbaycan ile İran arasındaki sınır kapıları yük taşımacılığına açıldı

Azerbaycan ile İran arasındaki sınır kapıları yük taşımacılığına açıldı

Reuters'e göre, Azerbaycan'ın İran ile olan kara sınır kapıları, bugünden itibaren yük taşımacılığı için yeniden açıldı.

Azerbaycan bir süre önce, İran'ın özerk Nahçıvan Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasıyla sınır kapılarını kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, dün gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile telefonda yaptığı görüşmede, Nahçıvan'daki hava saldırısının İran ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, olayın araştırılacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, İran'daki son olaylarda birçok sivilin şehit olmasından dolayı başsağlığı dileklerini yineleyerek, Nahçıvan'daki olayın araştırılmasının önemine dikkat çekti.

Bu telefon görüşmesinde, iki ülkenin cumhurbaşkanları ortak ekonomik projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular.

News ID 1935045

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