İran-Nahçıvan hattında transit taşımacılık ve sürücü sorunları görüşüldü

20 Ağustos 2026 Perşembe günü İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Dr. Mansuri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Cabbar Musayev bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgusunda bulunurken, Bakü-Nahçıvan güzergâhında İran üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığın kolaylaştırılması ve İran’a yönelik ve İran’dan gerçekleştirilen yük taşımacılığının Nahçıvan güzergâhı üzerinden geliştirilmesine ilişkin yolları ele aldı.

Toplantıda ayrıca Nahçıvanlı sürücülerin İran’da karşılaştığı sorunlar, özellikle Culfa terminalinde yaklaşık iki hafta beklemek zorunda kalmaları ile İranlı sürücülerin Nahçıvan’da yaşadığı problemler değerlendirildi. Bu kapsamda bazı İranlı kamyonların detaylı denetim ve hangarda tahsis sürecinde 10 güne varan sürelerle bekletilmesi konusu da gündeme geldi.

İran Başkonsolosu, Ağbend-Kalale Köprüsü’nün yakın zamanda hizmete girmesiyle Bakü-Nahçıvan güzergâhında İran üzerinden gerçekleşecek kamyon trafiğinin birkaç kat artacağını belirterek, Culfa sınır terminalinde gerekli altyapının oluşturulması için her iki tarafın ilgili kurumlarının gerekli hazırlıkları yapmasının önemine dikkat çekti.

Mansuri ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Nahçıvan’a gerçekleştirdiği son ziyarette Nahçıvan’ın kalkınmasına yönelik çeşitli plan ve projelerin tanıtıldığına işaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Nahçıvan’ın kalkınma sürecine katkı sağlamaya ve bu sürece katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Başkonsolosu, Nahçıvan’daki İranlı mahkûmların aileleri ve İranlı öğrenciler için gerekli izinlerin verilmesini talep ederken, Nahçıvan’ı ziyaret etmek isteyen İranlı tüccar ve yatırımcılara vize ve seyahat izinlerinin verilmesinin kolaylaştırılmasını istedi.

Mansuri ayrıca Cabbar Musayev’e Nahçıvan’da şehit lider için düzenlenen anma törenine katılımı ve İran’daki şehit lideri anma törenine katılmak üzere Azerbaycan’dan Tahran’a gönderilen heyette yer almasından dolayı teşekkür etti.

Nahçıvan Başbakanı Cabbar Musayev ise Nahçıvanlı sürücülerin Culfa’daki ortak sınır terminalinde 2 ila 3 hafta beklemek zorunda kalmalarının yol açtığı sorunlara dikkat çekti. Musayev, bu durumun Nahçıvan sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi kısıtlamalara yol açtığını söyledi.

Musayev, mevcut durumun devam etmesi halinde Nahçıvanlı sürücülerin İran’ın Culfa kentinde üç hafta beklemek yerine, yakıt maliyeti 100 ila 150 dolar daha fazla olmasına rağmen, Nahçıvan’a ulaşmak için yaklaşık bir hafta süren Gürcistan güzergâhını tercih edebileceklerini belirtti. Bazı sürücülerin hâlihazırda bu alternatif güzergâhı kullandığını da sözlerine ekledi.

Nahçıvan Başbakanı ayrıca İran’da savaş nedeniyle yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İslam Devrimi Lideri’nin şehadeti dolayısıyla İran halkına başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Görüşmenin sonunda İran Başkonsolosu, Nahçıvan tarafının İran’daki Culfa terminali ve TIR parkını ziyaret etmesini, ayrıca Ağbend-Kalale-Culfa Koridoru’ndaki devam eden altyapı ve inşaat çalışmalarını yerinde incelemesini önerdi.