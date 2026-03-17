Erakçi ve Guterres, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını görüştü

Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a saldırarak, uluslararası hakları ve BM Şartı’nın temel ilkelerini açık bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, BM Genel Sekreteri’nin BM Şartı’nın 7.bölümü uyarıca saldırganları cezalandırma sorumluluğunu hatırlattı.

Uluslararası toplumu ABD ve İsrail’in bölgeye ve Hürmüz Boğazı’na yönelik saldırılarına dikkat çekmeye çağıran Erakçi, “Hürmüz Boğazı’nın durumu bölgenin genel durumuna bakmazsızın dikkate alınmaz. Barış ve güvenlik endişesi bulunan her ülke veya uluslararası kuruluş bu iki rejimin cinayetlerini sorumlu bir şekilde kınamalı ve onların İran milletine karşı saldırılarını durdurmasını istemeli” ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik vahşi saldırılarını da kınayan Erakçi, “ İsrail’in işgal altındaki Filistin’de ve bölge ülkelerindeki kanun ihlalleri bu rejimin saldırganlık çemberini genişletecek ve bölge ve dünyada güvensizliği artıracak” ifadelerinde bulundu.

BM Genel Sekreteri ise Fars Körfezi ve Batı Asya’daki durumla ilgli görüşlerini dile getirdi.