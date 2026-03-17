İran ile Azerbaycan arasında kritik temas

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erakçı, İran’ın ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına ilişkin tutumunu açıklayarak, uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin, başka ülkelerin saldırgan eylemleri için kendi topraklarını ve imkanlarını tahsis etme yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Siyonist rejim ve ABD’nin İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerini bozmak amacıyla yürüteceği “sahte bayrak” operasyonları ve sinsi girişimlerri konusunda uyararak, İran’ın savunma eylemlerinin yalnızca saldırganlara ve İran’a yönelik saldırılarda kullanılan üs ve tesislere yönelik olacağını belirtti.

Telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın istişarelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.



