Tahran Cuma Namazı Hatibi’nden “intikam” mesajı

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Şehit Ayetullah Seyyid Hamaney hakkında, “Şehit İmam’ın yaşam tarzı, Kur’ani bir model ve ilahi velilerin sünneti üzerine inşa edilmişti. Dünyevi hırslardan arınmışlık, zühd ve sadelik, onun en belirgin karakteristik özellikleri olarak öne çıkmaktaydı.



Şehit İmam; istikrarın, cihatın ve cesaretin zirvelerini fetheden bir liderdi.” dedi.



Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Şehit İmam’ın cesaret ve izzet dolu ruhuna dikkat çekerek, “O, yalnızca Allah’tan korkan bir şahsiyetti; ruhunda Allah’tan gayrı hiçbir kudrete karşı korku, sarsıntı veya endişeye mahal verilmemiştir.” ifadesini kullandı.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Şehit İmam, İslami yönetim modelinin en somut örneğini sergilemiştir.” değerlendirmesinde bulundu.



Tahran Cuma Namazı Hatibi, “Şehit İmam’ın intikamı ancak ABD’nin bölgeden tamamen çekilmesiyle alınabilir, Siyonistlerin bölgedeki varlığı sürdüğü müddetçe de bu intikamı gerçekleşmeyecktir” diye konuştu.

