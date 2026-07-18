İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve sivil altyapıyı hedef aldığı iddia edilen operasyonların ardından BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ne yeni bir mektup gönderdi.

İrevani mektubunda, ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını, devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkelerini ve güç kullanma yasağını açık şekilde ihlal ettiğini savundu.

Mektupta, sivil altyapının, özellikle ulaşım ve demiryolu ağlarının tekrar tekrar hedef alınmasının savaş suçu niteliği taşıdığı belirtildi.

İrevani, ABD'nin saldırılar nedeniyle meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar, altyapı tahribatı, çevresel zararlar ve diğer tüm sonuçlardan uluslararası hukuk bakımından tam sorumluluk taşıdığını ifade etti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi ayrıca, ABD'nin "hukuka aykırı askeri saldırılarının" uluslararası barış ve güvenlik, deniz seyrüsefer serbestisi, bölgesel istikrar ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği açısından ciddi ve yakın bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İrevani, mektubunun sonunda BM Güvenlik Konseyi'ni, BM Şartı uyarınca uluslararası barış ve güvenliği koruma yönündeki asli sorumluluğunu yerine getirmeye, ABD'nin saldırılarını durdurmak için acil ve etkili adımlar atmaya ve Washington'un uluslararası hukuku ihlal ettiği iddia edilen eylemlerinden hesap vermesini sağlamaya çağırdı.