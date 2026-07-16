Hatemü'l-Enbiya Karargâhı'ndan ABD'ye uuyarı

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik sert uyarılarda bulundu.

Zülfikari, ABD'yi bölgede istikrarsızlığı artırmakla suçlayarak, İran'ın hiçbir koşulda bölge dışı bir ülke olarak ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın İran için aşılamaz bir kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Zülfikari, ABD Başkanı'nın İran'ın altyapısını hedef alma yönündeki son tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde, İran'ın bugüne kadar hedef almadığı bölgedeki tüm altyapıların İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yok edileceğini belirtti.

İranlı yetkili, ülkesinin vereceği karşılığın eşdeğer değil, daha üstün olacağını savunarak, olası saldırılara verilecek yanıtın geçmiştekilerden daha şiddetli, daha kapsamlı ve daha yıkıcı olacağını ifade etti.