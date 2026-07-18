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18 Tem 2026 11:23

Erakçi: İran'ı son nefesimize kadar savunacağız

Erakçi: İran'ı son nefesimize kadar savunacağız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bender-i Hamir'de üç sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, masum sivillerin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "İran'ı güneyden kuzeye, doğudan batıya kadar son nefesimize dek savunacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Bender-i Hamir'de üç vatandaşın şehit olmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Erakçi paylaşımında, "Vatanımızı karış karış, son nefesimize kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, mesajında köy sakinlerinden üç kişinin Bender-i Hamir Köprüsü'nden geçerken şehit olduğunu belirterek, "Onlar tamamen masumdu. Temiz kanlarının asla yerde kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erakçi açıklamasının devamında, "İran bizim vatanımızdır; güneyden kuzeye, doğudan batıya kadar. Bu toprakların her karışını son nefesimize kadar savunacağız." ifadelerine yer verdi.

News ID 1937569

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