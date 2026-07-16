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16 Tem 2026 11:11

Andimeşk samalarında ABD'ye ait MQ-9 İHA düşürüldü

Andimeşk samalarında ABD'ye ait MQ-9 İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları, Andimeşk semalarında düşmana ait bir MQ-9 insansız hava aracının Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, birkaç dakika önce düşmana ait bir adet MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA), Andimeşk semalarında Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu bildirildi.

News ID 1937546

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