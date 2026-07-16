ABD anlaşmaya uyana kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, çarşamba akşamı Amol kentindeki Kudüs Musallası'nda düzenlenen anma programında konuştu.

Tuğgeneral Ekreminiya, "Düşman, bir hafta içinde İran'ın tüm askeri noktalarını yok edeceğini ilan etmişti. Ancak 40 gün boyunca İran füzelerinin kendi topraklarına düştüğünü gördü." dedi.

Düşmanın mutabakatı ihlal ettiğini ve Hürmüz Boğazı'nın güneyinde yasa dışı bir geçiş koridoru oluşturmaya çalıştığını belirten Tuğgeneral Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu girişime kararlı şekilde karşılık verdiğini ve ihlalde bulunan gemileri hedef aldığını söyledi.

Tuğgeneral Ekreminiya, "ABD, İran'ın hukuki düzenini kabul etmediği ve Hürmüz Boğazı'nda İran iradesine dayalı mekanizma yürürlüğe girmediği sürece bu boğaz kapalı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırgan tutumunun Hürmüz Boğazı'nı açmaya yetmeyeceğini savunan İranlı komutan, boğazın yeniden açılmasının yolunun Washington yönetiminin mutabakat hükümlerine uyması, saldırgan politikalardan vazgeçmesi ve İran'ın belirlediği kuralların uygulanmasını kabul etmesinden geçtiğini belirtti.