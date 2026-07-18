İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri: Hürmüz Boğazı'nda dört gemi durduruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yayımladığı açıklamada son saatlerde dört geminin Hürmüz Boğazı'nda durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Son saatlerde ABD'nin terörist ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan dört ihlalci gemi, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen ortak operasyon sonucunda bulundukları noktada durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, gemi sahiplerine de çağrıda bulunularak, "Bazı Fars Körfezi ülkelerinin yöneticileri gibi ABD'nin terörist ordusunun temelsiz desteğine aldanmayın; Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin uyarı ve bildirimlerini dikkate alın." denildi.