‘Gerçek Vaat 4’ operasyonunun 64’üncü  dalgası icra edildi

ABD ile Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak İran’ın misilleme operasyonları sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4 Operasyonu"nun 64’üncü dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bu operasyon kapsamında; işgal altındaki toprakların merkezi ile kuzeyinde yer alan askeri hedefler ve ABD’nin bölgedeki üssleri füzeler ve İHA’larla hedef alındı.

"Ya Zehra (s.a)" parolasıyla yürütülen misilleme operasyonunda, Hayfa ve Rişon-Let-Siyon rafinerilerinin hedef alındığı ifade edildi.

Son operasyonda Hürremşehr, İmad ve Hayberşeken füzeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu’na göre, ABD terörist ordusunun Beşinci Filosu da orta menzilli sıvı ve katı yakıtlı füze sistemleriyle vuruldu.

