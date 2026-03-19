Macron'dan Ortadoğu için “ateşkes” çağrısı 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Ortadoğu için ateşkes çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu’da gerilimin düşürülmesi için Ramazan Bayramı sürecinde geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Macron, Fransa’nın önceliğinin gerilimin hızlı şekilde düşürülmesi ve diplomasiye dönüş olduğunu vurguladı.

Fransız lider, mesajlarını İran tarafına ilettiklerini belirterek, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını desteklediklerini ifade etti.

Erakçi'den Macron'un sessizliğine eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail ve ABD'nin İran'a karşı ortak savaşına karşı sessizliğini ve tepkisizliğini sert bir şekilde eleştirdi.

Macron'un bu savaşı kınayan tek bir kelime bile söylemediğine dikkat çeken Erakçi, "İsrail Tahran'da yakıt tanklarını havaya uçurup milyonlarca insanı zehirli maddelere maruz bıraktığında, o sessiz kaldı" dedi.

Erakçi, "Macron'un şu anki endişe ifadesi, İsrail'in gaz tesislerimize yönelik saldırılarından değil, bizim misilleme eylemlerimizden kaynaklanıyor ki bu üzücü" ifadesini kullandı.

