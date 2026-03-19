Gerçek Vaat 4 Operasyonu sürüyor: Hayfa'daki hedefler vuruldu

ABD ile Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak İran’ın misilleme operasyonları sürüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4 Operasyonu"nun 65’inci dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları’ndan yaptığı açıklamada, “Siyonist rejimin en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Hayfa ve Aşdod rafinerileri ile rejimin çeşitli güvenlik hedefleri ve askeri destek merkezleri icra edilen yeni operasyonda hassas füzelerle vuruldu” denildi.

Bu operasyonda ilk kez Nasrullah sistemi kullanıldı.

Arap medyasına göre, İran, İsrail’in Hayfa kentinde elektrik ve petrol tesislerinin yer aldığı endüstri bölgesine saldırı düzenledi.

Siyonist İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi. Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.