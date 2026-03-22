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22 Mar 2026 22:36

Erakçi’den BM’ye çağrı: Nükleer tesislere saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor

Erakçi’den BM’ye çağrı: Nükleer tesislere saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirerek BM Güvenlik Konseyi’ni acil harekete geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği mektupta ABD ve İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik son saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek acil adım atılması çağrısında bulundu.

Erakçi, Natanz’daki barışçıl nükleer tesis ile Buşehr Nükleer Santrali yakınlarına düzenlenen saldırıların BM Şartı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) statüsü ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.

Nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif maddelerin yayılmasına ve halk ile çevre için ciddi tehlikelere yol açabileceğini vurgulayan Erakçi, saldırıları savaş suçu ve uluslararası barışa karşı bir saldırı olarak nitelendirdi.

Erakçi, BM Güvenlik Konseyi’nden saldırıların kınanmasını, saldırıların derhal durdurulmasını ve İran’a verilen zararların tazmin edilmesini talep etti. Ayrıca İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) katılması ve nükleer tesislerini UAEA denetimine açması gerektiğini belirtti.

News ID 1935449
Azar MAHDAVAN

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