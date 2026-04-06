İranlı Sözcü: Geçici ateşkesi kabul etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD’nin 15 maddelik teklifi

Bekayi, ABD’nin 15 maddelik teklifine dair, “Birkaç gün önce, aracı ülkeler aracılığıyla önerilerde bulundular ve ABD'nin 15 maddelik planı Pakistan ve diğer bazı dost ülkeler aracılığıyla yansıtıldı. Bu tür öneriler son derece hırslı, alışılmadık ve mantıksızdır” dedi.

İran'ın kendi çerçevesine sahip olduğunu kaydeden Bekayi, söyle devam etti:

"Kendi çıkarlarımız ve kendi değerlendirmelerimiz doğrultusunda, geçmişte ve bugün sahip olduğumuz talepleri somutlaştırdık"

Bekayi, arabulucularla görüşmenin zayıflık sinyali olduğu fikrini reddederek, “İran'ın bir plana karşılık olarak görüşlerini çok hızlı ve cesurca sunması, düşmana teslim olma işareti olarak değerlendirilmemelidir. Bu tartışma gündeme geldiği andan itibaren yanıtlarımızı formüle ettik. Gerektiğinde sizi açıkça bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bekayi’den Trump’ın tehdidtlerine tepki

Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın İran'daki eektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki göstererek, “Bize yönelik tehditlere gelince, şüphesiz ki bu tür tehditlerde bulunmak başlı başına bir savaş suçudur" değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ABD'nin enerji ve endüstriyel altyapıyı vurma sözlerine işaret ederken, İsrail'e “sivil hedefleri vurması için yeşil ışık yaktığını” belirtti. Bunların, “hem uluslararası insani hukuk hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü”ne göre savaş suçu örnekleri olduğunu vurgulayan Bekayi, şunları kaydetti: “Savunucularımız cesurca hayatlarını feda ederken, diplomatik aygıt da görevini yerine getiriyor. Temelimiz ve kriterimiz ulusal çıkarlar, ulusal güvenlik ve İranlıların meşru talepleridir.

Tüm ülkeler, ABD'nin işlediği suçlarda ABD ile herhangi bir işbirliği ve ortaklığın, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirileceğini ve sorumluların hesap vereceğini bilmelidir.”

İran yönetiminde görüş ayrılığı yok

Savaş konusunda yönetimin farklı unsurları arasında herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını belirten Bekayi, “Halkımız, düşmanın emellerine karşı tek bir yumruk gibi birleşmiş durumda. Savaş ve barış konusu İran anayasasında açıkça belirtilmiştir ve yönetimin tüm unsurları bu 38 gün içinde İran milletini tek sesle savunmaya kararlı olduklarını göstermiştir” açıklamasını yaptı.

Yeni ateşkes önerisi

İran’ın geçici ateşkesi kabul etmeyeciğini vurgulayan Bekayi "Ateşkes, yeniden toplanmak ve tekrar suç işlemek için kısa bir ara vermek anlamına gelir" ifadesiyle "hiçbir makul insan bunu yapmaz" dedi.

Sözcü Bekayi, “Hiçbir yasal veya uluslararası güvence yok. Bu nedenle, kendi ulusal güvenliğimizi savunmak için sağlam bir güvenceye sahip olmamızı sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili “Taleplerimiz, dayatılan savaşın sona ermesi ve bu döngünün tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesidir" diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan’la görüştük

İran topraklarından Azerbaycan veya Türkiye'ye füze fırlatılmadığını ifade eden Bekayi, “İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler yanlış anlaşılmaları giderdi. Türkiye konusuna gelince, bu ülkeye füze atılmadığını söyledik ve konu görüşmeler yoluyla çözüldü” dedi.